新年恒例の警視庁年頭部隊出動訓練が行われました。年頭部隊出動訓練には、機動隊員ら約1200人の警察官が参加し、白バイや特殊車両など130台余りが出動しました。迫田裕治警視総監は、トクリュウによる犯罪が拡大していることに触れ、「東京の治安を守るという崇高な使命を果たし続けることを心に誓い、任務を遂行してほしい」と訓示しました。