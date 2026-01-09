昨年12月24日に92歳で死去した、初代林家三平さんの妻でエッセイストの、海老名香葉子さんのお別れの式が9日、東京・東叡山寛永寺で行われた。法名は明和院釋尼音嘉（みょうわいんしゃくにおんか）。遺影は7〜8年前に石川県穴水町の同窓会で撮られたものという。香葉子さんは終戦直前の45年に同町に疎開した経験があり、同町の名誉町民になっている。あいさつに立った次男林家三平（55）は、亡くなる6時間前に病室で話をした時のこ