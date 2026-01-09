映画『6才のボクが、大人になるまで。』や「ビフォア」シリーズのリチャード・リンクレイター監督最新作『Nouvelle Vague（原題）』が、邦題を『ヌーヴェルヴァーグ』として7月に公開されることが決定。メイキング写真、場面写真、海外版予告が解禁された。【動画】タランティーノも大絶賛！映画『ヌーヴェルヴァーグ』海外版予告編『スクール・オブ・ロック』、『6歳のボクが、大人になるまで。』、『ビフォア・サンライズ