アニメ『地獄楽』の第二期が、1月11日よりテレ東系ほかにて放送される。「少年ジャンプ+」（集英社）にて人気を博し、シリーズ累計発行部数640万部を突破した賀来ゆうじの同名漫画をアニメ化した本作は、江戸時代末期を舞台に、抜け忍として死罪人となった主人公・画眉丸が最愛の妻と再会するため、打ち首執行人を務める山田浅ェ門佐切とともに不老不死の仙薬を探す姿を描く忍法浪漫活劇。第二期では、仙薬を巡る戦いは“人間”