ドウェイン・ジョンソンが日本でも活躍した伝説の総合格闘家を熱演する、第82回ヴェネチア国際映画祭銀獅子賞（監督賞）受賞作『The Smashing Machine（原題）』が、邦題を『スマッシング・マシーン』として5月15日より公開されることが決定。ドウェインの日本向けメッセージ入り特報映像が解禁された。【動画】ドウェイン・ジョンソンのメッセージ入り特報映像A24製作の本作は、日本中を熱狂の渦に巻いた総合格闘技の祭典〈PR