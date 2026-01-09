LIFULLが運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」は1月6日、「2025年 新築マンション人気ランキング」を発表した。同ランキングは2025年1月1日〜12月15日、サイトのページビュー数と資料請求数から算出して順位付けした。全国人気マンションTOP102025年の市場は首都圏の平均価格が最高値を更新するなど上昇基調にある。全国人気マンションTOP10は東京23区が9物件、神奈川県が1物件と首都圏が独占し、都心志向が鮮明とな