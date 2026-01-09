菅井友香と中村ゆりかがダブル主演する映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』が、5月15日より全国公開されることが決定。あわせて、メインビジュアルとコメントが解禁された。【写真】「チェイサーゲームW」公式ノベライズ書影本作は、ゲーム業界のリアルと、女性同士の恋愛を繊細に描き、多くの視聴者から熱い支持を獲得したドラマシリーズ「チェイサーゲームW」（『チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ』『チェイ