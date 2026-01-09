ロジクールは1月8日、同社製品の専用アプリ「Logi Options+」および「Logicool G HUB」のmacOS版において、一時的に利用できなくなる不具合について、復旧方法をアナウンス。手動アップデートすることで再び使えるようになるという。ロジクールのmacOS版アプリに不具合。写真はハイエンド機種の最新版である「MX MASTER 4」不具合は1月7日より発生しており、原因はアプリの動作に必要な証明書の期限切れによるもの。Windows版には