2024年12月に上演された舞台『刃牙 THE GRAPPLER STAGE』の第2弾となる『刃牙 THEGRAPPLERSTAGE2 −最凶死刑囚編−』の上演が決定。佐藤祐吾が主人公・範馬刃牙役を続投する。【動画】宮本武蔵、降臨！Netflix『刃牙道』ティザー予告板垣恵介による人気格闘マンガ『バキ』。1991年より『週刊少年チャンピオン』にて連載が開始された地上最強格闘漫画シリーズだ。2025年9月にはアニメ『刃牙道』がトムス・エンタテインメント