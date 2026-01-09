1月11日放送の情報番組『シューイチ』（日本テレビ系）に、シンガーソングライターのふみのが出演。デビュー曲を初めて生パフォーマンスする。【写真】HANAメンバーもふみのを応援に駆け付ける！先日シンガーソングライターとしてのソロデビューが発表された「ふみの」が、記念すべきデビュー日となる1月11日の『シューイチ』で、初の生パフォーマンスを行う。この日は 『シューイチ』も追いかけて来たガールズグループオーデ