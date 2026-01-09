由薫が、昨夜より放送がスタートした読売テレビ・日本テレビ系1月期 新木曜ドラマ『身代金は誘拐です』主題歌の「echo」を1月21日に配信リリースすることを発表した。勝地涼×瀧本美織がダブル主演を務める本ドラマは、「愛する娘のために誘拐犯になれるか」という究極の選択をテーマに、娘を誘拐した真犯人とその真相を暴き出す、完全オリジナルノンストップ考察ミステリーだ。主題歌の「echo」は、大切な人を想う気持ちや存在は