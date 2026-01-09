King Gnuが、本日0時より配信をスタートした「AIZO」のシングルパッケージ収録内容を解禁した。新曲「AIZO」は、2月11日に全3形態でのCD発売予定となっており、期間生産限定盤は『呪術廻戦』原作者・芥見下々描き下ろしイラスト12インチLPサイズスペシャルパッケージ、初回生産限定盤には＜KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION＞のライブ映像を収録したBlu-rayが同梱。さらに、期間生産限定盤、初回生産限定盤、通常盤