望海風斗が主演するミュージカル『神経衰弱ぎりぎりの女たち』より、ぎりぎりに生きる女性たちをコケティッシュに表現した公演ビジュアルが到着した。【写真】望海風斗主演！ミュージカル『神経衰弱ぎりぎりの女たち』日本初演決定共演に和希そら、高嶋政宏本作は、1988年に公開され、ヴェネツィア国際映画祭で脚本賞を受賞した、スペイン映画界の名匠ペドロ・アルモドバルによる同名映画を舞台化したラテンミュージカルコメ