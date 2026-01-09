人気夫婦のラブラブ年越ショットが反響を呼んでいる。モデルでタレントの「みちょぱ」こと池田美優が９日までに自身のインスタグラムを更新。「新年あけました〜！！おめでとう！！今年から年越しは旦那の実家京都で過ごしてます」と記し、２０２２年１０月に結婚した夫でモデル・大倉士門の実家のある京都で年越ししたことを報告。続けての更新では「京都での年越しは除夜の鐘鳴らしてカウントダウンしてから伏見稲荷へ流