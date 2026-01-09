jo0jiが、1月8日に放送がスタートしたTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」のエンディングテーマに新曲「よあけのうた」が起用されたことを発表した。「よあけのうた」は、1月10日0時に配信リリースの予定で、先んじて配信ジャケット写真が公開された。なお、3月4日に本作のCDパッケージの発売も決定しており、通常盤・初回生産限定盤2種の計3形態でリリースされる。通常盤は、虎杖悠仁の線画にデザインが施されたアニメ盤ともい