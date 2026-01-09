昨年１２月２４日に老衰のため９２歳で死去した、落語家の初代林家三平さんの妻でエッセイストの海老名香葉子（えびな・かよこ）さんのお別れの式が９日、東京・台東区の寛永寺輪王殿第一会場で執り行われた。式にはザ・ドリフターズの高木ブーも出席。海老名さんと同い年で、家族ぐるみの付き合い。「残念ですね。よく、根岸のおうちの方にも伺わせてもらった。ご主人がドリフが大好きだった。あの人のお笑いとドリフのお笑い