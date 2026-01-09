副業や起業の手段として、ハンドメイド作家の道を選ぶ人がいる。長年培ってきた感性を形にし自分のブランドが育っていく過程は、何物にも代えがたい喜びであろう。しかしビジネスが軌道に乗り始めた矢先、「模倣者」が現れることは珍しくない。 【写真】人気女優「パクリ」と言われ動揺自身のブランド、有名タレントのものと比較され憤り 丹精込めて考案したロゴやデザイン、商品名がそのまま盗用される。抗議をしても無視され