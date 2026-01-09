忠清北道清州市（チョンジュシ）で愛犬を連れて散歩していた女性の周辺で矢を放った男2人の犯行場面が入った閉回路（CC）TV映像が公開された。矢が刺さったところのそばには「平和の少女像」もあった。警察によると、7日午後11時40分ごろ、清州市上党区（チョンジュシ・サンダング）青少年広場で愛犬を連れて散歩していた50代の女性Aさんは「誰かが矢を放ったようだ。変な音がしたので見てみると、近くに矢が刺さっていた」と112番