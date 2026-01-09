12・3非常戒厳の宣告により内乱を起こした疑いをもたれている尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領に対し、趙垠奭（チョ・ウンソク）内乱特別検察官（特検）が9日、死刑または無期懲役刑を最終求刑する。ソウル大学法学部の学生だった1980年の模擬裁判で、当時の全斗煥（チョン・ドゥファン）大統領に死刑を求刑した尹前大統領は、この日、自身が反対に求刑される立場に立つ。趙特検は昨年12月14日に捜査を終え、各自の法律事務