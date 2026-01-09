ディズニーストアから、「くまのプーさん」と仲間たちやディズニーキャラクターをデザインした、桜をテーマにした新コレクション「DISNEY SAKURA COLLECTION 2026」が登場！春の風に舞う「くまのプーさん」や「ドナルドダック」たちの、つぶらな瞳や花びらモチーフがポイントのグッズが展開されます☆ ディズニーストア「DISNEY SAKURA COLLECTION 2026」  スケジュール：先行発売日：2026年1月13日（火）より順次