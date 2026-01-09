アメリカ・ミネソタ州のミネアポリスでICE＝移民税関捜査局の職員が発砲し、女性が死亡した事件で、現場周辺には多くの市民が集まり、抗議活動が行われました。ミネソタ州ミネアポリスで7日、ICE＝移民税関捜査局の職員が不法移民の大規模摘発中に動き出した車に発砲し、37歳の女性が死亡しました。アメリカメディアによりますと、女性は近所の住民でした。地域を担当するICEが入る施設の前では8日、抗議する多くの市民と警察らが