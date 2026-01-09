阪神は９日、坂本誠志郎捕手（３２）が出身地である地元・兵庫県養父市内の小中学校などに１００万円を寄付したことを発表した。体育・部活動の用具・施設の整備に活用される。過去には２１年に「ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金」へ寄付金を贈呈するなど、社会貢献活動を続けている。今回の寄付について坂本は「出身地である養父市に寄付という形で恩返しができることを大変うれしく思っています。私自身養父市で育