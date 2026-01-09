ピン芸人岡野陽一（43）が8日放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況マル秘報告〜」（木曜深夜0時）に出演。独特なYouTubeの楽しみ方を告白した。番組では「今バズりまくっているYouTubeチャンネルSP」として、人気のYouTubeを紹介した。岡野は「僕結構YouTube見るんですけど、人がキレてる姿を見るのが好きで。『ブチギレ』を調べてとにかく街で怒っている人を見るっていう活動をしています」と告白した。ネプチュー