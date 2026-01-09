ジャルカードは、JALカード再発行手数料を3月2日から改定する。1枚あたり再発行手数料は現在792円のところ、改定後は1,100円となる。いずれも税込。改定後の価格は同日再発行分、原則として2月20日受付分から適用する。対象カードは、JALカード navi、普通カード、CLUB-Aカード。CLUB-Aゴールドカード、JALダイナースカード（ビジネス･アカウントカードを含む）、プラチナ、プラチナ Pro会員は今回の改定の対象外となり、引き続き