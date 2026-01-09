レノボとモトローラは、米国ラスベガスで開催されている「CES 2026」において、新型スマートフォンのラインアップおよびAI戦略を発表した。いずれも日本での展開は未定。 モトローラブランド初となる横折りフォルダブルスマートフォン「motorola razr fold」をはじめ、新たなウルトラプレミアムライン「motorola signature」、さらにレノボ製品群と連携するAIシステム「Motorola Qira」を披露し