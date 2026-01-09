１月８日夜、奈良県天理市でパトカーに追跡されていたバイクが標識に衝突し、運転していた男性が死亡しました。警察によりますと、８日午後１１時半ごろ、天理市二階堂南菅田町の県道で、巡回中のパトカーがスピード違反などの疑いがあるオートバイを見つけました。交差点にいたオートバイに停止を求めましたが、オートバイは急発進。その後、道路脇の標識に衝突したということです。この事故でオートバイを運転していた短期