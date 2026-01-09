9日朝の県内は寒気の影響などで冷え込みが強まり、県内9つの地点で今シーズンの最低気温を更新しました。 最低気温0.4℃を観測したけさの長崎市内。 （長崎市内から） 「寒い 手袋とマフラーとあたたかいインナーを着ている」 県内は、寒気や放射冷却の影響で冷え込みが強まり、9日朝の最低気温は、島原市で氷点下2.1℃。南島原市口之津で氷点下1.5℃など、9つの地点で今シーズン1番の寒さ