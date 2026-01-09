昨夜、大阪市都島区で住宅火災があり、７０代の男性が顔などにやけどを負い病院に搬送されました。８日午後１０時半すぎ、大阪市都島区内代町で近くに住む人から「１階から炎が上がっている」と消防に通報がありました。消防車など３３台が出動し、火はおよそ５時間後に消し止められましたが、３軒がつながる木造２階建ての住宅がほぼ全焼し、７０代の男性が顔と腕にやけどを負い病院に搬送されました。命に別状はないという