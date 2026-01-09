16日に開幕する、りそなグループBリーグオールスター2026を盛り上げようと、長崎市内の5つの商業施設が合同で実施する大抽選会が始まりました。 大抽選会は長崎市内のアミュプラザ長崎、長崎スタジアムシティ、浜屋百貨店、みらい長崎ココウォーク、ゆめタウン夢彩都の5つの商業施設が合同で行います。 りそなグループBリーグオールスター2026をさら