大阪市浪速区にある通天閣近くの商店街で火事があり、現在も消火活動が続いています。午前１０時４０分ごろ、大阪市浪速区恵美須東にある「通天閣本通商店会」で「建物から煙が出ています」と通行人の男性から消防に通報がありました。警察や消防によりますと、商店街の中にある、３階建ての食肉卸店から火が出て現在も燃焼中で、消防車両３５台とヘリ１機が出動するなどして消火活動にあたっています。（目撃者）「天井をは