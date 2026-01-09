10日(土)以降、低気圧が発達しながら日本海を進み、週明けにかけて冬型の気圧配置になる見込みです。11日(日)から12日(月)にかけては上空の寒気もかなり強く、日本海側の地域では大雪のおそれがあります。10日午前9時の予想天気図です。前線をともなった低気圧が日本海の北部を北東方向へ進むでしょう。11日には低気圧は発達し北海道付近に進みますが、西高東低、冬型の気圧配置になる見込みです。11日から成人の日の12日にかけて