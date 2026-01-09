東和フードサービスが運営するスペシャルティコーヒーにこだわった「椿屋珈琲」において、艶やかな苺で彩られたスイーツを取り揃えた「苺フェア」を1月9日から開催する。みずみずしく甘酸っぱい旬の苺が際立つ、味はもちろん見た目にも心惹かれるスイーツに仕上げた。都会の喧騒を忘れる大正ロマンをモチーフにした落ち着いた店内で、スペシャルティコーヒーとともに心満たされる時間を過ごしてほしい考え。「苺あんみつ」「苺あん