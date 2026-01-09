1月9日朝の熊本県内は、各地で今シーズン一番の冷え込みとなり、阿蘇市では滝が凍りついています。 【写真を見る】滝も凍る寒さ！熊本県阿蘇市で氷点下9.9℃「雄大だけどちょっと寒い」 朝の県内は上空の寒気と放射冷却の影響で気温が下がり、阿蘇市乙姫で氷点下9.9℃を観測し、西日本で最も低い気温となりました。 阿蘇市の「古閑の滝」では、落差約100mの滝全体が凍りつきました。 古閑の滝はもともと水量が少ないこと