昨年12月に死去した初代林家三平さんの妻で林家正蔵（63）の母・海老名香葉子（えびな・かよこ、本名嘉代子＝かよこ）さん（享年92）のお別れの式が9日、東京都台東区の寛永寺輪王殿で行われた。「ザ・ドリフターズ」の高木ブー（92）が参列し、囲み取材に応じた。高木は香葉子さんと同じ年。初代三平さんが「ドリフターズ」のファンで、長年家族ぐるみの付き合いがあったという。香葉子さんとの関係性について「ご主人の三