【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は８日に公開された米紙ニューヨーク・タイムズのインタビューで、米軍が軍事作戦を展開した南米ベネズエラについて「我々は非常にもうかるやり方で再建する」と述べ、米国の主導下でベネズエラの石油の販売収入を活用する考えを強調した。トランプ氏はインタビューで「我々は石油を使い、石油価格を下げ、ベネズエラが必要とする資金を提供する」と語った。石油の管理を通じて米