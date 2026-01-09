※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年1月号からの転載です。 ■男性同士の恋愛に限らず、いろいろな形の愛情を書いたんだと思うんです高校1年生の時に心と体が入れ替わったまま、15年間戻れない男女の特別な関係性を描いたデビュー作『君の顔では泣けない』（2021年）が実写映画化され、話題沸騰中の君嶋彼方。映画の仕上がりは、原作者も舌を巻くものだったという。「関係者向けの最初の試写会で拝見する時に、“どうでした