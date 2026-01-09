ＤｅＮＡは８日に、ＦＡ権を行使して西武へ移籍した桑原の人的補償として、古市尊捕手（２３）を獲得したと発表。同日に報道陣の取材に応対した相川監督も「肩も強く、スローイングもいい」と期待を寄せた。とはいえ同球団は、松尾汐恩（２１）、山本祐大（２７）、戸柱恭孝（３５）と若手、中堅、ベテランにバランス良く有力な捕手を揃えた?隠れ女房役王国?。今回の人的補償ではケイ、ジャクソンら有力助っ人の離脱が相次いだ