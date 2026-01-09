【モデルプレス＝2026/01/09】タレントのおのののかが1月7日、自身のInstagramを更新。夫で競泳の塩浦慎理選手と娘との家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】34歳美人タレント「娘さん大きくなった」新年の家族3ショット公開◆おのののか、家族仲良しショット披露おのは「家族で初詣」とつづり、家族ショットなど年末年始の様子を複数枚投稿。おのと塩浦選手の間にポーズを決めた娘が写る家族写真では、おのはメガネ姿