【一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER7】 5月1日より 発売予定 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER7」を5月1日より発売することを発表した。価格は1回850円。 本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」に注目したくじとなっており、A賞には「マスト：ロマンチックメイド」、B賞には「ブレッディ」のフィギュア