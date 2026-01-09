元サッカー日本代表ＦＷの鈴木隆行氏と、妻でモデルの橋本優子が夫婦ショットを公開した。橋本が８日までにインスタグラムで「挨拶が大変遅くなりました、今年も家族みんな揃って茨城の海で初日の出を拝んできました。家族の恒例行事完了！」と年始の報告。「海をバックにした２ショットをアップ。大事な人達がみんな健康で笑顔で毎日過ごせる一年となりますように。今年もどうぞ宜しくお願いいたします」とつづり、海をバック