阪神は９日、坂本誠志郎捕手が地元の兵庫・養父市の公立小学校、中学校などに１００万円を寄付したことを発表した。体育・部活動の用具・施設の整備に活用される。坂本のコメントは下記の通り。「このたび、出身地である養父市に、寄付という形で恩返しができることを、大変うれしく思っています。私自身、養父市で育ち、学校や地域の皆さまに温かく支えていただいたからこそ、今日の自分があります。今回の寄付が、子どもた