急カーブが連続する名阪国道。 奈良～三重の重要ルート「名阪国道」のバイパス計画 名阪国道の概要。 関西～中部を結ぶ主要幹線道路は、わずか数本に限られている。それは南北に連なる鈴鹿山脈が立ちはだかり、東西の移動ルートが限られているためだ。そのなかで、奈良県と三重県を結ぶ唯一の高規格道路が「名阪国道」だ。国道25号のバイパスとして1965年に開通し、信号のない自動車専用道であ