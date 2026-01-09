1月18日で退任する富士市の小長井市長が、8日最後の記者会見に臨み、3期12年務めた富士市政を振り返りました。富士市の小長井義正市長は2013年の市長選に初当選し、3期12年にわたって市長を務めてきました。小長井市長は、自らが掲げた目指す都市像「生涯青春都市」の実現ができたと12年間の富士市政を振り返りました。（富士市小長井市長）「市民一人一人がさまざまな境遇や立場であっても同じように平等に富士市で幸せに暮らし