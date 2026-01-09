浜松商工会議所の「新年の集い」が開かれ、静岡県の鈴木知事は浜松市の県営野球場計画について「複合的な集客力のある施設開発の可能性を探っていきたい」と述べました。８日開かれた「新年の集い」には政財界の関係者らおよそ450人が出席しました。来賓として参加した鈴木知事は、浜松市に建設予定の県営野球場について言及しました。（鈴木知事）「野球場単体というよりも、できるだけ複合的な集客力のある施設開発の可能性をこ