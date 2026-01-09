9日朝の県内は冬型の気圧配置による放射冷却の影響により厳しい寒さとなりました。気象台によりますと、この寒さは10日からの3連休も続く見込みです。9日朝の御殿場市。（記者）「現在朝の6時45分です。御殿場駅前の温度計はマイナス4度を示しています。」（御殿場市民）「朝起きた時、だいぶ寒かったです。（インナーを）何重にも着て暖まっている。」9日の県内の最低気温は、川根本町で氷点下7.1度、静岡市井川で氷点下5.9