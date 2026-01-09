地方議員などの政治団体が政治資金収支報告書を2年続けて提出せず解散させられていた問題で、日本維新の会は、所属する和歌山県の市議会議員を4か月の党員資格停止処分としていたことが分かりました。国会議員や地方議員などの政治団体は、毎年「政治資金収支報告書」を提出することが法律で定められていて、2年連続で怠った場合は事実上、解散させられます。JNNが調べたところ、維新の会所属の和歌山県橋本市の梅本知江市議の後援