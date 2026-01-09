けさ（9日）、栃木県足利市の住宅で火災があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。きょう（9日）午前7時15分ごろ、足利市山下町で「建物から煙がみえている」と近くに住む人から119番通報がありました。警察などによりますと、消防車16台が消火にあたり、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、焼け跡から身元不明の2人の遺体が見つかりました。また、1人が病院に運ばれましたが、けがの程度は分かっていません。この火事