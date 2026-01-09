函館の夜空に輝きながら落ちる「流れ星」のような球体。きのう夕方、北海道の各地でこの現象が目撃されました。札幌市青少年科学館によりますと、宇宙のちりなどが地球の大気と衝突して光を放つ「火球」と見られています。「火球」のほとんどは上空で燃え尽きますが、ごくまれに隕石として地表に落下するものもあるということです。