トランプ氏が「数年単位」とするベネズエラへの関与について、現地ではどう受け止められているのでしょうか？ベネズエラと国境を接するコロンビアから中継です。きょうも多くのベネズエラの人が国境を通っていましたが、アメリカの関与については複雑な思いで受け止める人もいます。ベネズエラ人「私たちの国です。アメリカのものではないですから」「米国の統治は正しいやり方かわからないです。でも変化は起きないといけないです