悠仁さまが、初出席です。きょう午前、皇室の伝統的な新年行事「講書始の儀」が皇居・宮殿で行われ、天皇皇后両陛下のほか、今回初出席となった秋篠宮家の長男・悠仁さまら皇室の11人が出席されました。「講書始の儀」は、両陛下が皇族方とともに学問の権威から講義を受けられる儀式です。東京大学御厨貴 名誉教授「オーラル・ヒストリーとは何かと」今年は、日本政治外交史を専門とする東京大学の御厨貴名誉教授ら3人がそ